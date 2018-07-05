Путін спробує перехитрити Трампа за за допомогою фальшивих поступок, – оглядач The Guardian

У Гельсінкі Путін застосує весь свій арсенал прийомів і навичок, які він набув під час служби в КДБ, щоб обіграти Дональда Трампа. Глава Кремля з легкістю отримає вигоду з невігластва, марнославства і самовдоволення лідера США.

Про це у своїй колонці на The Guardian пише політичний оглядач Наталі Нугайрід.

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Європейські союзники США завмерли в напруженому очікуванні нового наступу на той післявоєнний порядок, який вони так відчайдушно намагаються врятувати, а саме – на європейську архітектуру безпеки, Європейський союз і ліберальну демократію. Трамп зустрінеться з Путіним через всього декілька днів після саміту НАТО, який, як передбачається, буде дуже складним, і його візиту до Великобританії, де практично напевно пройдуть масові вуличні протести, зауважує авторка публікації.

Присутність у Білому домі такого лідера США, який постійно критикує союзників із ЄС, висловлює сумніви в доцільності існування НАТО, кидається зі звинуваченнями на адресу Ангели Меркель – це справжній подарунок небес для Путіна,

– констатує журналістка.

Найбільше європейців хвилює те, що Трамп може заявити, що він хоче покласти край військовим навчанням, проведеним спільно з європейськими союзниками США, продовжує Нугайрід.

"Існує ймовірність повторення сценарію корейського саміту, і Трамп цілком може згадати про відхід американських військових з Європи. Саме це найбільше турбує всіх в НАТО", – коментує Томаш Валашек, колишній посол в НАТО, який зараз очолює Європейський центр Карнегі.

Тому сказати, що зустріч в Гельсінкі не буде зустріччю на рівних – не сказати нічого. Путін очолює строго контрольовану систему влади в Москві, свого роду мілітаристську автократію. Трампа теоретично стримує Конгрес (наприклад, в питанні антиросійських санкцій, які президент не може скасувати на свій розсуд). У Путіна також є великий досвід спілкування з американськими президентами, які намагалися налагодити двосторонні відносини з Москвою і які пізніше незмінно виявляли, що Кремлю вигідна конфронтація зі США, яку він використовує для досягнення своїх внутрішньополітичних цілей. Главі Кремля навряд чи потрібне шоу навколо Чемпіонату світу з футболу для того, щоб знати, що він вже бере гору з великою перевагою. Він спробує перехитрити Трампа за допомогою фальшивих поступок – наприклад, порожніх обіцянок, що Москва стримає регіональні амбіції Ірану, йдеться у публікації.

"Росія більше не наддержава. Її стагнуюча економіка не перевищує розмірів економіки Італії. Соціальне розшарування в країні досягло рекордного рівня, і там спостерігається зростання суспільного невдоволення. Військовий бюджет РФ у рази менший американського. Розумні, добре освічені росіяни масово покидають країну – як і російський капітал. Однак військові кампанії в Україні та на Близькому Сході допомогли Путіну впоратися з тим невдоволенням, яке росіяни відчувають у зв'язку з його нездатністю модернізувати країну. А факт того, що саміт з президентом США взагалі відбудеться – це вже велика перемога для Путіна. Немає нічого, що приносило б Путіну більше задоволення, ніж подія, яка створює враження, що Америка і Росія знову разом визначають курс міжнародної політики, як це було за часів холодної війни. Гельсінкі – з усім тим історичним символізмом, яке оточує столицю Фінляндії – дозволить главі Кремля досягти цієї мети", – робить висновок Нугайрід.

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Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який днями був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.