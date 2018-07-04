Експерт назвав ризики для України на переговорах Трампа і Путіна

Головні ризики зустрічі Трампа і Путіна пов'язані із схильністю президента США до імпровізації. Однак будь-які домовленості по Україні без нашої участі приречені на провал.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Більш детально про переговори Трампа і Путіна в матеріалі: Зустріч Трампа і Путіна: які козирі підготували президенти США і Росії?

За його словами, Трамп – дуже нестандартний політик. Навіть не політик, а "тільки вчиться". Президент США часто відходить від канонів – рекомендацій і пропозицій, які виробляються держмашиною. Тому є ризик, що Трамп на зустрічі тет-а-тет сам почне щось вигадувати і шукати якісь прості рішення складних питань і пропонувати їх Путіну. Зокрема, по Україні і Криму.

Фесенко зауважує: є чутки, що Трамп в своєму специфічному бізнес-стилі може запропонувати Путіну угоду: виплатити величезну компенсацію за Крим.

Сумнівно, що сценарій компенсації за Крим влаштує Путіна. Крим у трактуванні Росії "їх". І ніхто не збирається в Москві торгуватися за півострів або платити за нього. Питання Криму Росією не обговорюється. І про це там заявили чітко. Трамп може спробувати обговорить цю тему, а Путін може відмовитися. Але і Вашингтон не сприйме таку ідею. Головне, – таку ідею сприйме значна частина українського суспільства, особливо кримські татари,

– наголошує Володимир Фесенко.

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Втім, є певні надії на прогрес в питанні обміну політв’язнями, зокрема, звільнення кінорежисера Олега Сенцова. Як вважає експерт, Путін може зробити жест перед зустріччю з Трампом і звільнити кінорежисера, який голодує в російській колонії понад п’ятдесят днів.

Володимир Фесенко підкреслює: навіть, якщо Трамп запропонує якісь фантастичні незвичайні варіанти, то треба враховувати дві обставини. Чи буде це прийнятно для Путіна? І як це сприймуть у держмашині США?

"Трамп може про щось заявити на зустрічі з Путіним, але це треба потім оформити у вигляді відповідних документів. Як ми бачимо, одна справа – неофіційні заяви Трампа по Криму, і інше – офіційна позиція США і консенсус демократів і республіканців у Конгресі з питання України. Просто так відійти Трампу від цієї позиції буде дуже складно. Так само, як і по санкціях. Згідно з відповідним законом, президент США не може одноосібним рішенням скасувати санкції проти Росії",

– наголошує Фесенко.

Політолог при цьому зазначив, тема України не буде першою в порядку денному переговорів Трампа і Путіна. За словами, ця тема складна, є багато суперечностей і прямо протилежних позицій між США і Росією. Тому очікувати якихось зсувів, зокрема, по Донбасу і миротворчому контингенту не варто.Росія чекає закінчення президентських і парламентських виборів в Україні. Експромтом можуть домовитися, але реалізувати це буде складно. Це може заплутати ситуацію, і Трамп може постати таким руйнівником.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який днями був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.