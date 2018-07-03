Зустріч Трампа і Путіна: які козирі підготували президенти США і Росії?

На третьому році президентства Дональда Трампа відбудеться його перша офіційна зустріч з російським колегою Володимиром Путіним. Важливі для всього світу переговори пройдуть у столиці Фінляндії Гельсінки 16 липня.

Про що говоритимуть Трамп і Путін, і яких наслідків варто очікувати після цієї зустрічі, розбиралися журналісти 24 каналу.

Про що Трамп і Путін говоритимуть офіційно?

Основною темою, яку хоче обговорити Білий дім – питання можливого втручання Росії у вибори в США. Це підтвердив радник Трампа Джон Болтон, який днями побував з візитом у Москві, де зустрівся з Путіним. За словами американського чиновника, Путін, (що не дивно), заявив, що Росія не втручалася у вибори президента США. Втім, у Кремлі по-своєму перекрутили тему кібератак. Як заявив директор представник МЗС Росії Ілля Рогачов, Трамп і Путін можуть обговорити проблему кіберзлочинності, але в контексті загальної світової загрози тероризму.



Трампа цікавить у першу чергу, втручання Росії у вибори президента США

Друга тема, – війна в Сирії. Як сказав Рогачов, Путін готовий обговорити з Трампом протидію тероризму в Сирії. Позиція Трампа по Сирії неоднозначна. Зовсім нещодавно президент США збирався обмежити там присутність американських військ. Потім передумав – вочевидь, під тиском Пентагону і державної машини, – і США завдали авіаударів по позиціях сирійського диктатора Башара Асада, якого підтримує Путін. За словами Болтона, американський лідер намагатиметься добитися компромісу щодо Сирії і витіснення з регіону союзника Росії – іранської армії. На думку експертів, Сирія – тема для досягнення компромісів щодо інших проблемних питань. Зокрема, КНДР і України. Ці теми Трамп і Путін також обговорять.

Що говоритимуть про Україну?

Як вважають експерти, тема України не буде першою в порядку денному переговорів Трампа і Путіна. За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, ця тема складна, є багато суперечностей і прямо протилежних позицій між США і Росією. Тому очікувати якихось зсувів, зокрема, по Донбасу і миротворчому контингенту, не варто.

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З іншого боку, багатьох схвилювали не офіційні заяви Трампа про Крим, який начебто російський, оскільки там всі розмовляють російською. Як зауважує політолог Сергій Постоловський, Трамп може почати відновлювати відносини з Путіним за рахунок того, що непрямо дасть певну надію, що про анексію Криму США забудуть. Хоча, на його думку, можливий і протилежний варіант. Трамп продовжить лінію США про невизнання анексії Криму, і що всі санкції будуть зняті тільки тоді, коли Росія поверне Україні півострів.

Якщо Трамп заявить, що США не визнають анексію Криму, то тоді він повинен піти на певні поступки по Донбасу. Приміром, надання ОРДЛО особливого статусу або участь дружніх до РФ країн у місії ООН – Білорусі, Казахстану, Вірменії. Можуть бути досягнуті поступки США щодо Сирії. Зокрема, послаблення тиску на режим Башара Асада. І тоді Росія отримає карт-бланш у Сирії,

– вважає Сергій Постоловський.



Трамп і Путін можуть обговорити питання Криму, але безуспішно?

Фесенко зауважує: є чутки, що Трамп в своєму специфічному бізнес-стилі може запропонувати Путіну угоду: виплатити величезну компенсацію за Крим.

Сумнівно, що сценарій компенсації за Крим влаштує Путіна. Крим у трактуванні Росії "їх". І ніхто не збирається в Москві торгуватися за півострів або платити за нього. Питання Криму Росією не обговорюється. І про це там заявили чітко. Трамп може спробувати обговорить цю тему, а Путін може відмовитися. Але і Вашингтон не сприйме таку ідею. Головне – таку ідею не сприйме значна частина українського суспільства, особливо кримські татари,

– наголошує Володимир Фесенко.

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Втім, є певні надії на прогрес в питанні обміну політв’язнями, зокрема, звільнення кінорежисера Олега Сенцова. Як вважає директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк, це завданням-мінімум на цій зустрічі.

"Якщо Трамп і Путін не домовляться щодо миротворців, умов реінтеграції Донбасу, то тоді можуть досягти згоди з обміну політичними в’язнями. Це буде частина українського питання. Але мова йтиме не про окремі прізвища, а за формулою "всіх на всіх". Не треба не забувати, що Кремль тримає в заручниках понад сімдесят українців", – зазначає Микола Давидюк.



Трамп може підняти питання українських заручників

За словами Фесенка, Путін може зробити жест перед зустріччю з Трампом і звільнити Олега Сенцова, який голодує в російській колонії понад п’ятдесят днів. Хоча, правник-міжнародник Геннадій Друзенко вважає, що в Путіна наразі немає мотивів погоджуватися на обмін політв’язнями.

В України немає в запасі кількох російських генералів, якими б ми могли торгуватися. Цивілізовані речі з Путіним не спрацьовують. А джокера у нас, на жаль, немає. Бо ми ж дотримуємося мінських домовленостей. Треба припинити цю мантру,

– наголосив Геннадій Друзенко.

При цьому експерти застерігають: всі питання по Україні вирішуються без нас. Україна не приймає рішення на світовій арені щодо своєї суб’єктності і суверенітету. Однак Фесенко переконаний, що будь-які домовленості щодо України без нашої участі приречені на провал. Їх не сприйматиме або українське керівництво, або українське суспільство – як це було, зокрема, з мінськими угодами. Домовленості підписані за участю українського керівництва, начебто був певний компроміс. Хоча кожна сторона розуміє їх по-своєму. Але значна частина українського суспільства і парламенту їх не сприймає. Очевидно, що реалізувати їх, особливо політичну частину "Мінська-2", практично неможливо.

Ризики розмови Трампа і Путіна тет-а-тет

Головний ризик цієї зустрічі, як стверджують одноголосно експерти, спонтанність Трампа і схильність до імпровізацій. Це може зіграти, як у плюс, зокрема, для України, так і в мінус. За словами Володимира Фесенка, Трамп переконаний, що якщо він переміг Кім Чен Ина, то наївно допускає, що так вийде і з Путіним.

Трамп прагне відразу отримати оглушливий результат і думає, що обламає або чимось зацікавить Путіна. Президент США себе вважає великим переговірником. У нього після зустрічі з Кім Чен Ином ейфорія, що тепер і Путін піде з Криму і Донбасу. Але якщо Путін виявиться міцним горішком, а так воно і є, і не піде на поступки, це викличе роздратування президента США і прямо протилежну реакцію,

– наголошує Фесенко.

Такий варіант, переконаний експерт, лише все ускладнить. В тому числі, і для України.

Сергій Постоловський зазначає: для України погано те, що Путіну вдалося нівелювати Нормандський формат і мінські домовленості і нав’язати Трампу власний порядок денний. Хоча Трамп дуже непередбачувана людина.

"Від Путіна поступок по Донбасу можна очікувати лише в тому випадку, якщо йому гарантуватимуть послаблення санкцій. Або прерогативу по Донбасу чи Україні в цілому. Хоча Трамп може різко і негативно виступити на захист України і цим погрішить відносини з Путіним",

– вважає Сергій Постоловський.

Володимир Фесенко підкреслює: навіть, якщо Трамп запропонує якісь фантастичні незвичайні варіанти, то треба враховувати дві обставини. Чи буде це прийнятно для Путіна? І як це сприймуть у держмашині США?

"Трамп може про щось заявити на зустрічі з Путіним, але це треба потім оформити у вигляді відповідних документів. Як ми бачимо, одна справа – неофіційні заяви Трампа по Криму, і інше – офіційна позиція США і консенсус демократів і республіканців у Конгресі з питання України. Просто так відійти Трампу від цієї позиції буде дуже складно. Так само і по санкціях. Згідно з відповідним законом, президент США не може одноосібним рішенням скасувати санкції проти Росії", – наголошує Фесенко.



Путін, як досвідчений спецслужбіст, може завербувати Трампа?

Найбільшим ризиком такої зустрічі політолог вважає спробу Путіна, умовно кажучи, завербувати Трампа, зробити його більш прихильним до себе.

Путін діятиме більш гнучко. Він професійний спецслужбіст, вміє вербувати. Трамп для нього смачний об'єкт для обробки, гри на його комплексах. Путін спробує добитися свого не кавалерійською атакою, а працюватиме "в довгу". Головне завдання для Путіна – не вирішити все відразу на зустрічі, а зачепити Трампа на гачок і сформувати хороші особисті стосунки. Таким чином поступово затягувати президента США в свої сіті і домагатися від нього потрібних рішень на своїх умовах. Це ризик,

– підкреслив Володимир Фесенко.