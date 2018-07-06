Трамп сподівається отримати згоду своєї адміністрації на "маленьку звитяжну війну", – Яковина

За даними джерел агентства The Associated Press, від самого початку свого президентства Дональд Трамп намагався організувати військове вторгнення до Венесуели. Відразу кілька наближених Трампа розповіли, що він просто вимагав пояснити йому у всіх подробицях, чому США не можуть напасти на Венесуелу, окупувати її і поміняти там режим.

На думку чинного американського президента, нічого особливо страшного в цьому не було б, каже міжнародний оглядач Іван Яковина у своєму відеоблозі "Безумный мир".

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"Логіка у Трампа така: американські війська беруть участь в бойових діях по всьому світу, іноді – дуже далего від рідних берегів. Наприклад, в Сирії. Так чому ж не можна їх застосувати заради доброї справи в майже сусідній для США Венесуелі?" – пояснив Яковина.

Та журналіст переконаний, що цікаво в цій історії не те, що Трампа зацікавила можливість вторгнення до Венесуели, а те, що він багато місяців поспіль просував цю тему, сподіваючись отримати згоду своєї адміністрації на маленьку звитяжну війну.

Він лише нещодавно трохи заспокоївся, коли почалися серйозні переговори з Кім Чен Ином. Зараз президент США відволікся на цей сюжет. Але дуже складно сказати, чи повністю він відмовився від ідеї напасти на Венесуелу,

– сказав він.

Важливо ще й ось що: Трамп одночасно хоче повернути на батьківщину американські війська з Європи та з Близького Сходу. А ось, за словами Яковини, це вже повністю відповідає інтересам Володимира Путіна.

"Він дуже хоче, щоб військовий союз між США і Європою був розірваний. Крім того, Кремль не проти, щоб американці пішли з Сирії та Іраку, де у Москви свої інтереси", – вважає журналіст.

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Більш того, війна проти Венесуели теж може виявитися на руку Путіну. По-перше, Венесуела – найбільший експортер нафти. Якщо вона навіть на час піде зі світового ринку, ціни на нафту і газ різко виростуть. А по-друге, така війна була відповідала головній, стратегічній зовнішньополітичнійї задачі Путіна, який хоче помститися Заходу взагалі і Америці в першу чергу за розвал Радянського Союзу.

Пам'ятайте, Путін цей розвал назвав главою геополітичною катастрофою XX століття? Для нього це особисте питання. Так ось: щоб помститися, йому потрібно зруйнувати американські і європейські союзи, підірвати цінності Заходу і позбавити його моральної переваги над іншим, не надто демократичним світом,

– наголосив Яковина.

У цьому сенсі напад США на Венесуелу – це те, що потрібно. Вся Латинська Америка одразу почне ненавидіти Вашингтон. Ліберальні європейці теж від нього відвернуться. У самій Америці почнуться антивоєнні демонстрації і марші, що розхитують стабільність країни. Бюджет США буде змушений витрачати колосальні гроші на військові витрати, але при цьому все на роки забудуть про можливу співпрацю Дональда Трампа і Росії під час передвиборчої кампанії 2016 року.

Відео повного випуску "Безумного мира" за 6 липня 2018