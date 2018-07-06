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"Готувався все життя": Трамп розповів про очікування від зустрічі з Путіним

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Трамп прокоментував майбутню зустріч з Путіним
Трамп прокоментував майбутню зустріч з Путіним / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і впевнений, що вона буде продуктивною та успішною.

Про це американський лідер сказав під час виступу на мітингу в штаті Монтана на північно-заході США, передає CNN.

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Скоро зустрінуся з Путіним, і ми все чудово проведемо, все буде добре. Чи буду я готовий? Я абсолютно готовий. Я готувався до цього все своє життя,
– заявив Трамп.

Також, американський президент допустив, що вони з главою Кремля "можуть навіть у підсумку мати хороші стосунки"

Водночас, Трамп назвав "дурнями" тих, хто виступає проти налагодження нормальних відносин США з Росією і Китаєм.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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