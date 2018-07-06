"Готовился всю жизнь": Трамп рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным и уверен, что она будет продуктивной и успешной.

Об этом американский лидер сказал во время выступления на митинге в штате Монтана на северо-западе США, передает CNN.

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Скоро встречусь с Путиным, и мы все прекрасно проведем, все будет хорошо. Буду ли я готов? Я абсолютно готов. Я готовился к этому всю свою жизнь,

– заявил Трамп.

Также американский президент допустил, что они с главой Кремля "могут даже в итоге иметь хорошие отношения".

В то же время, Трамп назвал "дураками" тех, кто выступает против налаживания нормальных отношений США с Россией и Китаем.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не является позицией Соединенных Штатов.