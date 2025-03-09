Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю політика для Fox News.

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Трамп висловився про військову допомогу Україні

У Дональда Трампа запитали, чи готовий він змиритися з тим, що Україна без підтримки США може не вижити. У відповідь президент США сказав, що це може статися "у будь-якому випадку".

Ну, вона (Україна, – 24 Канал) може не вижити в будь-якому випадку, але ви знаєте, що у нас є деякі слабкі місця з Росією. Ви знаєте, що для цього потрібні двоє,

– сказав американський лідер.

Далі Трамп вчергове повторив, що цієї війни не повинно було статися, але вона все ж сталася.

Тож тепер ми застрягли в цьому безладі,

– лаконічно підсумував президент США.

Довідка. За даними моніторингу ООН, Росія збільшила кількість атак на Україну після оголошення США паузи у військовій допомозі. А п'ятницю, 7 березня, там назвали "одним з найсмертоносніших днів для цивільного населення" у 2025 році. Тоді росіяни атакували енергетичну й газову інфраструктуру в різних регіонах України, запустивши майже 70 крилатих та балістичних ракет, а також близько 200 ударних безпілотників.

Нагадаємо, 3 березня 2025 Білий дім підтвердив припинення військової допомоги Україні. Тоді в адміністрації президента США наголосили, що Дональд Трамп "ясно дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі". Також зазначалося, що питання допомоги переглянуть, аби "переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту".

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Згодом в NBC News повідомили, що Дональд Трамп прагне підписання угоди з Україною про корисні копалини. Водночас президент США хоче побачити зміну ставлення українського президента Володимира Зеленського до мирних переговорів з Росією, зокрема готовність до територіальних поступок на користь Москви.