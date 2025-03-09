Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NBC News. Президент США буцімто приватно дав зрозуміти своїм помічникам подібні наміри.

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Що відомо про плани Трампа

Трамп також хоче, аби Зеленський "зробив певні кроки щодо виборів в Україні" і, можливо, щодо відходу з посади лідера президента України, анонімно зазначили чиновники.

Ба більше, американський лідер прагне побачити зміни у ставленні Зеленського до мирних переговорів, йдеться про готовність піти на поступки, такі як відмова від територій на користь Росії.

Під час зустрічей у Саудівській Аравії цього тижня ми очікуємо почути більше позитивних зрушень, які, сподіваємось, врешті-решт покладуть край цій жорстокій війні та кровопролиттю,

– заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз.

До слова, посилаючись на моніторинг ООН, у NBC News пишуть, що Росія збільшила кількість атак на Україну після оголошення США паузи у військовій допомозі. А п'ятницю 7 березня там назвали "одним з найсмертоносніших днів для цивільного населення" у 2025 році.

Однак, за словами вищезгаданих чиновників, адміністрація Трампа не має жодних підтверджень тому, що зміни в процесі обміну розвідданими мали безпосередній вплив на російські атаки.