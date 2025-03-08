Так, вони опублікували інфографіку, на якій видно, що після інавгурації нового президента США Трампа атаки Росії стали більш масштабні. Про це пише 24 Канал з посиланням на ISW.

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Після інавгурації Трампа російські атаки стали більш масштабні

У ніч проти 7 березня ворог вкотре атакував Україну, запустивши по її території чимало ракет та ударних БпЛА.

У ніч з 6 на 7 березня російські війська завдали один із найбільших ракетних і безпілотних ударів по Україні в історії, оскільки російські війська продовжують адаптувати пакети ударів, щоб подолати парасольку протиповітряної оборони України, збільшуючи загальну кількість безпілотних літальних апаратів "Шахед" і дронів-імітаторів під час кожного удару,

– ідеться в повідомленні.

Російські окупанти в ніч проти 7 березня завдали найбільшого комбінованого удару по Україні з листопада 2024 року.

У Повітряних силах України повідомили, що ворог випустив 67 ракет, у тому числі:

35 крилатих ракет Х-101/Х-55,

8 крилатих ракет "Калібр",

3 балістичні ракети "Іскандер-М/Кн-23",

4 зенітні ракети С-300,

8 крилатих ракет Х-59/69,

і 194 БПЛА "Шахед" та дрони-імітатори різних типів.

Відомо, що українські сили збили 25 крилатих ракет Х-101/Х-55, усі 8 крилатих ракет "Калібр", одну крилату ракету Х-59/69, 100 БпЛА типу "Шахед" (дронів інших типів), а 86 безпілотників-імітаторів і до 10 ракет не досягли цілей.

Вказувалося, що українські війська збивали російські цілі з літаків F-16 і Mirage-2000 і що це перший випадок застосування українськими військами Mirage-2000, які прибули місяць тому, для захисту від ударів Росії.

У Повітряних силах заявили, що під час атаки російські війська завдали удару по українських газовидобувним об’єктам. Президент Володимир Зеленський та інші офіційні українські джерела заявили, що російські удари завдали шкоди енергетичним об’єктам Одеської, Полтавської, Чернігівської та Тернопільської областей. У Тернопільській ОВА повідомили, що дві російські ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури та спричинили пожежу.

Найбільша приватна енергетична компанія України ДТЕК заявила, що внаслідок ударів пошкоджено енергооб'єкт в Одеській області.

На фоні цього в Інституті вивчення війни опублікували інфографіку, на якій показали статистику атак із застосуванням ворожих повітряних засобів по Україні за останні місяці. Зокрема, там проаналізували скільки ворог запускав ударних БпЛА та ракет по українських містах з початку січня по 7 березня.

Так, на інфографіці вони позначили момент інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і помітно, що після цього атаки Росії стали масштабніші.



Після інавгурації Трампа атаки Росії стали масштабніші / Інфографіка ISW