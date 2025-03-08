Так, они опубликовали инфографику, на которой видно, что после инаугурации нового президента США Трампа атаки России стали более масштабные. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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После инаугурации Трампа российские атаки стали более масштабные

В ночь на 7 марта враг в очередной раз атаковал Украину, запустив по ее территории немало ракет и ударных БпЛА.

В ночь с 6 на 7 марта российские войска нанесли один из крупнейших ракетных и беспилотных ударов по Украине в истории, поскольку российские войска продолжают адаптировать пакеты ударов, чтобы преодолеть зонтик противовоздушной обороны Украины, увеличивая общее количество беспилотных летательных аппаратов "Шахед" и дронов-имитаторов во время каждого удара,

– говорится в сообщении.

Российские оккупанты в ночь на 7 марта нанесли крупнейший комбинированный удар по Украине с ноября 2024 года.

В Воздушных силах Украины сообщили, что враг выпустил 67 ракет, в том числе:

35 крылатых ракет Х-101/Х-55,

8 крылатых ракет "Калибр",

3 баллистические ракеты "Искандер-М/Кн-23",

4 зенитные ракеты С-300,

8 крылатых ракет Х-59/69,

и 194 БПЛА "Шахед" и дроны-имитаторы различных типов.

Известно, что украинские силы сбили 25 крылатых ракет Х-101/Х-55, все 8 крылатых ракет "Калибр", одну крылатую ракету Х-59/69, 100 БпЛА типа "Шахед" (дронов других типов), а 86 беспилотников-имитаторов и до 10 ракет не достигли целей.

Указывалось, что украинские войска сбивали российские цели с самолетов F-16 і Mirage-2000 и что это первый случай применения украинскими войсками Mirage-2000, которые прибыли месяц назад, для защиты от ударов России.

В Воздушных силах заявили, что во время атаки российские войска нанесли удар по украинским газодобывающим объектам. Президент Владимир Зеленский и другие официальные украинские источники заявили, что российские удары нанесли ущерб энергетическим объектам Одесской, Полтавской, Черниговской и Тернопольской областей. В Тернопольской ОВА сообщили, что две российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры и вызвали пожар.

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК заявила, что в результате ударов поврежден энергообъект в Одесской области.

На фоне этого в Институте изучения войны опубликовали инфографику, на которой показали статистику атак с применением вражеских воздушных средств по Украине за последние месяцы. В частности, там проанализировали сколько враг запускал ударных БпЛА и ракет по украинским городам с начала января по 7 марта.

Так, на инфографике они обозначили момент инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и заметно, что после этого атаки России стали масштабнее.



После инаугурации Трампа атаки России стали масштабнее / Инфографика ISW