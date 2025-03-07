Оборонці неба збили 34 ракети та 100 ворожих безпілотників. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки повітряних цілей збито під час ворожої атаки

У ніч проти 7 березня російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури.

Основний акцент удару — по об’єктах газовидобувної промисловості України,

– ідеться в повідомленні.

Відповідно до попередніх даних, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу ворога. Ідеться про 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів, зокрема: