Трамп фактично не відповів на запитання, заявивши, що це надто різні ситуації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FoxNews.

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Як Трамп ставиться до війн в Україні та Ізраїлі

Журналістка зазначила, що як Україна, так й Ізраїль були атаковані агресором. Вона запитала, чи сприймає ці дві країни Америка однаково, та чи однаково відноситься до обох агресорів у цих випадках.

Я вважаю, що це дуже різні місця, різні рівні сили, різні частини світу. Близький схід був під постійною атакою,

– зазначив Трамп.

Він зазначив, що тут ми говоримо про різні ситуації, про різні сили та частини світу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може не вижити "в будь-якому випадку" – з військовою допомогою від США чи без неї.