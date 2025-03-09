Трамп фактически не ответил на вопрос, заявив, что это слишком разные ситуации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FoxNews.

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Как Трамп относится к войнам в Украине и Израиле

Журналистка отметила, что как Украина, так и Израиль были атакованы агрессором. Она спросила, воспринимает ли эти две страны Америка одинаково, и одинаково ли относится к обоим агрессорам в этих случаях.

Я считаю, что это очень разные места, разные уровни силы, разные части мира. Ближний восток был под постоянной атакой,

– отметил Трамп.

Он отметил, что здесь мы говорим о разных ситуациях, о разных силах и части мира.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может не выжить "в любом случае" – с военной помощью от США или без нее.