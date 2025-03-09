Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью политика для Fox News.

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Трамп высказался о военной помощи Украине

У Дональда Трампа спросили, готов ли он смириться с тем, что Украина без поддержки США может не выжить. В ответ президент США сказал, что это может произойти "в любом случае".

Ну, она (Украина, – 24 Канал) может не выжить в любом случае, но вы знаете, что у нас есть некоторые слабые места с Россией. Вы знаете, что для этого нужны двое,

– сказал американский лидер.

Далее Трамп в очередной раз повторил, что этой войны не должно было произойти, но она все же произошла.

Так что теперь мы застряли в этом беспорядке,

– лаконично подытожил президент США.

Справка. По данным мониторинга ООН, Россия увеличила количество атак на Украину после объявления США паузы в военной помощи. А пятницу, 7 марта, там назвали "одним из самых смертоносных дней для гражданского населения" в 2025 году. Тогда россияне атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру в разных регионах Украины, запустив около 70 крылатых и баллистических ракет, а также около 200 ударных беспилотников.

Напомним, 3 марта 2025 года Белый дом подтвердил прекращение военной помощи Украине. Тогда в администрации президента США подчеркнули, что Дональд Трамп "ясно дал понять, что он сосредоточен в мире". Также отмечалось, что вопрос помощи будет пересмотрен, чтобы "убедиться, что она способствует разрешению конфликта".

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Впоследствии в NBC News сообщили, что Дональд Трамп стремится к подписанию соглашения с Украиной о полезных ископаемых. В то же время, президент США хочет увидеть изменение отношения украинского президента Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией, в частности готовность к территориальным уступкам в пользу Москвы.