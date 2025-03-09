Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes. Речь идет о "жизненно важной поддержке в виде радиолокационных помех" для самолетов.
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США не могут просто "выключить" F-16 американской компании Lockheed Martin, которыми оснащены украинские военно-воздушные силы. Однако приостановление администрацией Трампа военной поддержки Украины повлияет на обслуживание истребителей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes. Речь идет о "жизненно важной поддержке в виде радиолокационных помех" для самолетов.
Смотрите также Ракеты SCALP, истребители Mirage 2000 и ПВО: как Франция помогает Украине оружием и деньгами