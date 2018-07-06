Путін готує угоду, якою Трамп вихвалятиметься після саміту, – Bloomberg

Кремлівські чиновники ведуть напружені переговори зі своїми колегами у Вашингтоні, щоб укласти як мінімум одну угоду, яка дозволить Дональду Трампу представити його зустріч із Володимиром Путіним як тріумф, виправдовуючи кроки щодо відновлення відносин з Росією.

Про це пише Bloomberg.

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Як зазначає видання з посиланням на анонімне джерело, Путін вивчив зустріч Трампа з Кім Чен Ином, на якій президент США несподівано оголосив про скасування навчань з Південною Кореєю, і вирішив вести переговори особисто. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що два президенти можуть зустрітися без помічників, як було на зустрічі глави Білого дому та лідера КНДР. Посол США в Росії Джон Гантсман також підтвердив, що планується зустріч "віч-на-віч", йдеться у статті.

Високопоставлений російський чиновник на умовах анонімності повідомив агентству, що у списку питань, підготовлених до зустрічі, лідирує питання про роль Ірану в Сирії, яке Москва паралельно обговорює з Тегераном. За словами двох кремлівських радників, Путін по суті погодився зі США та Ізраїлем, які вимагають, щоб підтримувані Іраном сили на півдні Сирії трималися якомога далі від ізраїльського кордону, а згодом їх замінили війська, лояльні до уряду в Дамаску, зауважують автори публікації.

До того ж, радник з національної безпеки Джон Болтон, який зустрічався з президентом Росії для підготовки ґрунту до саміту, повідомив CBS News, що "стратегічною проблемою" в Сирії є більше не диктатор Башар Асад, а Іран

Але невідомо, чи зможе Путін втілити в життя будь-яку угоду, що стосується дій Ірану в Сирії, навіть якщо запропонує ввести війська для стабілізації обговорюваних прикордонних районів. Це, у свою чергу, посилює занепокоєння у Вашингтоні і серед союзників США в Європі, які побоюються, що Трамп може оголосити зустріч у Гельсінкі проривом, не досягнувши будь-яких реальних поступок (від Путіна – "24"),

– робить висновок видання.

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Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.