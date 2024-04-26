Одного из военных уже задержали. По данным следствия, военнослужащие решили помочь задержанным, хотя общественности уже было известно о преступлении.

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Что известно о 2 военных, которые помогали

В Государственном бюро расследований установили, что 20 апреля 2024 года после трагического события подозреваемые в преступлении папа с сыном решили сбежать за границу. Поэтому они обратились за помощью к знакомым военнослужащим. Один также самовольно покинул воинскую часть в Одесской области.

Несмотря на то, что общественности уже было известно, что отец и сын разыскиваются за убийство милиционера, фигуранты откликнулись и решили помочь. В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой – поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападающим,

– заявили в ГБР.

Следователи также рассказали, что одного военного, который способствовал побегу подозреваемых и самовольно оставил воинскую часть, задержали 24 апреля 2024 года.

Военнослужащему сообщили о подозрении за заранее не обещанное сокрытие тяжкого или особо тяжкого преступления (то есть по части 1 статьи 396 Уголовного кодекса Украины).

Другому военному, который самовольно оставил воинскую часть, сообщили о подозрении за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также неявку его вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в боевой обстановке, а так же те же действия продолжительностью более трех суток, совершенные в условиях военного положения (то есть по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины).