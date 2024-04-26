Одного з військових вже затримали. За даними слідства, військовослужбовці вирішили допомогти затриманим, хоча загалу вже було відомо про злочин.

Дивіться також Напад на поліцейських: Сапьян пояснила, що Нацполіція розслідує вбивство, а ДБР – дезертирство

Що відомо про 2 військових, які допомагали

У Державному бюро розслідувань встановили, що 20 квітня 2024 року після трагічної події підозрювані у злочині тато з сином вирішили втекти за кордон. Тому вони звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один також самовільно залишив військову частину в Одеській області.

Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам,

– заявили в ДБР.

Слідчі також розповіли, що одного військового, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину, затримали 24 квітня 2024 року.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину (тобто за частиною 1 статті 396 кримінального кодексу України). За цією статтею, якщо провину доведуть, то бійцю може загрожувати арешт до 3 місяців або обмеженням волі до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Слідчі затримали військових, які допомагали підозрювати втекти

Іншому військовому, який самовільно залишив військову частину, повідомили про підозру за самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці, а так само ті самі дії тривалістю понад три доби, вчинені в умовах воєнного стану (тобто за частиною 5 статті 407 кримінального кодексу України). Згідно з цією статтею військовому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років.

Слідчі ДБР пояснили, що у кримінальній справі провели обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб, які допомагали нападникам втекти за кордон та надавали першу медичну допомогу. У них вилучили мобільні телефони.

У ДБР розповіли про справу: дивіться відео

Коротко про трагедію на Вінниччині