Нагадаємо, унаслідок стрілянини на Віннчині загинув 20-річний правоохоронець. Колега загиблого поліцейського зазнав поранення.

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Що розповіли в ДБР

У вівторок, 23 квітня, в ефірі телемарафону радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян розповідала, яке покарання загрожує підозрюваним у нападі на поліцейських у Вінницькій області.

Вона зазначила, що на цьому етапі варто внести певну ясність у розслідуванні кримінальних проваджень, аби не було плутанини.

Що стосується за фактом вбивства – розслідує Національна поліція, ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом дезертирства військовослужбовців,

– пояснила Сапьян.

Радниця з комунікацій ДБР нагадала хронологію подій. "19 квітня цього року ці військовослужбовці, батько і син, самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони вкрали табельний пістолет, а як виявилось, що й не тільки. Близько 2 години ночі 20 квітня у Вінницькій області вони поцілили в правоохоронців і тікають з місця події. Їх затримують 21 квітня на Одещині. Вони отримали від ДБР підозру у дезертирстві зі зброєю, здійснено в умовах воєнного стану", – розповіла Сапьян.

Відомо, що зловмисникам обрано запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави.

Якщо говоримо про покарання, яке вони можуть понести, після того, як обвинувачувальний акт потрапить до суду. То лише дезертирство – від 5 – 12 років позбавлення волі. А якщо ми додамо ще факт посягання на життя поліцейського – то досить ймовірним залишається довічне ув'язнення,

– додала вона.

Журналісти поцікавилися, чи є ймовірність, що цю справу, яку веде поліція та ДБР, можуть об'єднати.

"Якщо слідство і прокуратура, як процесуальний орган, буде вважати, що так буде доречніше, то, звичайно, я не виключаю таку можливість", – зазначила радниця з комунікацій ДБР.

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