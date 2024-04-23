Нагадаємо, унаслідок стрілянини на Віннчині загинув 20-річний правоохоронець. Колега загиблого поліцейського зазнав поранення.
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Що розповіли в ДБР
У вівторок, 23 квітня, в ефірі телемарафону радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян розповідала, яке покарання загрожує підозрюваним у нападі на поліцейських у Вінницькій області.
Вона зазначила, що на цьому етапі варто внести певну ясність у розслідуванні кримінальних проваджень, аби не було плутанини.
Що стосується за фактом вбивства – розслідує Національна поліція, ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом дезертирства військовослужбовців,
– пояснила Сапьян.
Радниця з комунікацій ДБР нагадала хронологію подій. "19 квітня цього року ці військовослужбовці, батько і син, самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони вкрали табельний пістолет, а як виявилось, що й не тільки. Близько 2 години ночі 20 квітня у Вінницькій області вони поцілили в правоохоронців і тікають з місця події. Їх затримують 21 квітня на Одещині. Вони отримали від ДБР підозру у дезертирстві зі зброєю, здійснено в умовах воєнного стану", – розповіла Сапьян.
Відомо, що зловмисникам обрано запобіжний захід – утримання під вартою без права внесення застави.
Якщо говоримо про покарання, яке вони можуть понести, після того, як обвинувачувальний акт потрапить до суду. То лише дезертирство – від 5 – 12 років позбавлення волі. А якщо ми додамо ще факт посягання на життя поліцейського – то досить ймовірним залишається довічне ув'язнення,
– додала вона.
Журналісти поцікавилися, чи є ймовірність, що цю справу, яку веде поліція та ДБР, можуть об'єднати.
"Якщо слідство і прокуратура, як процесуальний орган, буде вважати, що так буде доречніше, то, звичайно, я не виключаю таку можливість", – зазначила радниця з комунікацій ДБР.
Військових, що розстріляли поліцейських, затримали: основне
- В неділю, 21 квітня, вдалося затримати нападників в Одеській області. Ними виявилися батько та син – Валерій та Віталій Васілаке. У суді стало відомо, що Максима Зарецького застрелив 26-річний Віталій Васілаке.
- Вже 22 квітня відбулося судове засідання, на якому зловмисникам обирали запобіжний захід. Суд, на вимогу прокурорів, встановив для одного з підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині безальтернативний запобіжний захід. Він буде перебувати під вартою 60 днів без права внесення застави.
- Злочинці отримали також підозри й в дезертирстві. Як зазначили в ДБР, нападники самовільно покинули військову частину в Одеській області, а також викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них.