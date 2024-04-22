20-річний поліцейський загинув під час нападу 20 квітня. Правоохоронці зупинили автівку, щоб перевірити автомобіль, однак на них напали й відкрили вогонь.

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Був щирим патріотом своєї країни

Максим Зарецький – 20-річний поліцейський сектору реагування патрульної поліції, який загинув під час виконання службових обов'язків. У понеділок, 22 квітня, у рідному місті Бершадь на Вінниччині поліцейського провели в останню путь. Віддати шану Максиму Зарецькому прийшли його рідні близькі, керівники та особовий склад поліції Вінниччини й представники органів місцевого самоврядування. Словами скорботи та живим коридором – провели в останню путь загиблого побратима колеги та містяни.

Молодий, мужній та щирий патріот своєї країни присвятив півтора року життя службі в поліції. Він сумлінно дотримувався рядків з Присяги, які колись виголосив, приєднуючись до лав Національної поліції: "Урочисто присягаю вірно служити Українському народові...". Правоохоронці просто виконували свою роботу, аби наші вулиці були безпечні. І нам боляче від того, що за спокій іноді сплачують життям,

– наголосили в Національній поліції України.

Як розповів начальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрій Пархоменко, Максим перед смертю встиг поранити одного з нападників. Він не мав ні каплі страху й не зволікав ні на мить, чим врятував життя напарника. Полковник поліції також висловив щирі співчуття батькам Максима Зарецького, а також вручив наказ про присвоєння Максиму спеціального звання – капрал поліції, але, на жаль, посмертно.

Володимире Володимировичу, Валентино Володимирівно, вся поліція Вінниччини низько схиляє голови перед мужністю та відданістю вашого сина...,

– додав полковник поліції.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Максима Зарецького. Вічна шана і слава поліцейському, який назавжди у строю.

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