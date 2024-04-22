20-річний поліцейський загинув під час нападу 20 квітня. Правоохоронці зупинили автівку, щоб перевірити автомобіль, однак на них напали й відкрили вогонь.
Все про трагедію Моторошний злочин батька та сина: все, що відомо про вбивство поліцейського на ВІнниччині
Був щирим патріотом своєї країни
Максим Зарецький – 20-річний поліцейський сектору реагування патрульної поліції, який загинув під час виконання службових обов'язків. У понеділок, 22 квітня, у рідному місті Бершадь на Вінниччині поліцейського провели в останню путь. Віддати шану Максиму Зарецькому прийшли його рідні близькі, керівники та особовий склад поліції Вінниччини й представники органів місцевого самоврядування. Словами скорботи та живим коридором – провели в останню путь загиблого побратима колеги та містяни.
Молодий, мужній та щирий патріот своєї країни присвятив півтора року життя службі в поліції. Він сумлінно дотримувався рядків з Присяги, які колись виголосив, приєднуючись до лав Національної поліції: "Урочисто присягаю вірно служити Українському народові...". Правоохоронці просто виконували свою роботу, аби наші вулиці були безпечні. І нам боляче від того, що за спокій іноді сплачують життям,
– наголосили в Національній поліції України.
Як розповів начальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Юрій Пархоменко, Максим перед смертю встиг поранити одного з нападників. Він не мав ні каплі страху й не зволікав ні на мить, чим врятував життя напарника. Полковник поліції також висловив щирі співчуття батькам Максима Зарецького, а також вручив наказ про присвоєння Максиму спеціального звання – капрал поліції, але, на жаль, посмертно.
Володимире Володимировичу, Валентино Володимирівно, вся поліція Вінниччини низько схиляє голови перед мужністю та відданістю вашого сина...,
– додав полковник поліції.
На Вінниччині поховали Максима Зарецького: дивіться відео
Поховали Максима Зарецького Алеї Слави у рідному місті.
Військові розстріляли поліцейського на Вінниччині
- Уночі 20 квітня поліцейські під час комендантської години зупинили автомобіль, щоб перевірити документи. Однак в якусь мить чоловіки напали на правоохоронців і відкрили вогонь. Після нападу злочинці втекли й переховувалися.
- Затримати нападників вдалося 21 квітня в Одеській області. Ними виявилися батько та син – Валерій та Віталій Васілаке. У суді стало відомо, що застрелив Максима Зарецького 26-річний Віталій Васілаке.
- 22 квітня відбулося судове засідання, на якому злочинцям обирали запобіжний захід. Суд відправив Валерія та Віталія Васілаке під варту на 60 днів без права внесення застави. Валерію та Віталію Васілаке інкриміновано вбивство і замах на життя поліцейських, незаконне поводження зі зброєю та дезертирство.
- Злочинці отримали також підозри й в дезертирстві. Як пояснили в ДБР, нападники самовільно покинули військову частину в Одеській області, а також викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них.