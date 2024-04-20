Правоохоронці вже встановили особи підозрюваних, які можуть бути причетні до злочину. Наразі їх розшукують.

Дивіться також Спілкується зі слідством лише через адвоката, – ДБР про підозрюваного у вбивстві на фунікулері

У Вінницькій області напали на поліцейських: що відомо

У пресслужбі повідомили, що 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області, працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. Варто зазначити, що на вулиці вже тривала комендантська година.

В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

Від колективу Національної поліції висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого поліцейського. Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження та затримання осіб, причетних до вбивства нашого колеги,

– повідомили в поліції.

Про стан напарника, який зазнав поранень, поки що не повідомлялося.

Поліція розшукує зловмисників

За даними ЗМІ, чоловіки були на темному Suzuki grand vitara. Кадри з підозрюваними швидко з'явилися в мережі.

Чоловіки вийшли на заправці – один з них був у костюмі кольору хакі, інший – в чорному.

Ймовірні підозрювані заїхали на заправку: відео

Один з ймовірних вбивць розрахувався картою: відео

Правоохоронці вже встановили імена осіб, які можуть бути причетні до нападу на поліцейських. Дані про них надіслали до всіх регіональних підрозділів Нацполіції.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції,

– мовиться в повідомленні.

Також у Нацполіції показали кадри з місця злочину. Перший речовий доказ – авто постраждалих поліцейських. На дверцятах автомобіля видно сліди крові.

Редакція 24 Каналу приносить співчуття представникам Нацполіції та рідним і близьким загиблого правоохоронця. Світла пам'ять.