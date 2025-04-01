Про це 1 квітня в етері "Новини.LIVE" розказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал. За його словами, насамперед необхідно чекати завершення переговорного процесу.

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Режим тиші у Чорному морі

Плетенчук розповів, що для того, аби дотримуватися умов певної угоди, її треба спершу відповідним чином підготувати. Станом на зараз формалізованого документа з вимогами не існує.

Відповідно, говорити про дотримання будь-яких договорів доволі важко. Тому, звісно, нам слід дочекатися закінчення процесу перемовин і їхнього юридичного оформлення,

– заявив речник.

До слова, Україна разом із партнерами постійно стежить за ситуацією на воді та в повітрі. Однак росіяни не можуть покидати східну частину Чорного моря, де вони мають формальне юридичне право знаходитися.