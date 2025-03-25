У коментарі для "Радіо Свобода" речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, що означає припинення вогню у морі, передає 24 Канал.

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Яким перемир'я на морі бачить Україна

За словами Плетенчука, для української сторони перемир'я на морі – це припинення обстрілів портової інфраструктури. Речник ВМС уточнив, що саме так бачить перемир'я у Чорному морі наша країна. Водночас, наразі не відомо, яким його бачить Росія.

Капітан третього рангу зауважив, що відкритим залишається питання про те, що саме може вважатися морською компонентою у припиненні вогню на морі. Тобто, наразі не зрозуміло, чи поширюватиметься перемир'я на удари балістикою з території тимчасово окупованого Криму та запуски "Шахедів" з мису Чауда та Приморсько-Ахтарська. Теж саме стосується і ракет, які росіяни запускають з літаків з акваторії Чорного моря.

У Трампа наголосили, що Україна та Росія можуть домовитися про введення мораторію на бойові дії в Чорному морі найближчим часом.