Москва намагається просувати поточні наративи і звинувачення щодо України через відсутність інформації про кількаденні переговори у Саудівській Аравії. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Кремль не хоче переговорів

За підсумками переговорів в Ер-Ріяді аналітики ISW вважають, що Росія на таких зустрічах "повторює поточні наративи". Всі вони спрямовані на підрив підтримки України. Крім цього, ймовірно, Росія все ще незацікавлена у проведенні змістовних переговорів щодо припинення війни.

Зокрема, глава МЗС Росії Сєргєй Лавров назвав українську владу "вигодованими нацистами", які нібито потрібні західним країнам для того, щоб нібито розпочати війну проти Росії.

У такий спосіб Лавров виправдовує вимоги Москви щодо "денацифікації" як умови для припинення війни проти України. Лавров також повторив звинувачення європейських країн в нібито прагненні продовжувати війну.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков звинуватив Україну в порушенні мораторію на удари по енергетиці.

Пєсков і спікерка МЗС Росії Марія Захарова також спробували применшити внутрішні очікування у Росії щодо переговорів. Вони заявили, що не варто очікувати проривів і сторони чекає ще "багато роботи" над технічними питаннями. Ці заяви не передбачають установки тривалого миру в Україні.

Аналітики ISW також підкреслюють, що нещодавні заяви російських дипломатів і чиновників свідчать про ймовірне намагання Росії підкреслювати важливість двосторонніх дискусій про відносини зі США, а не переговорів про припинення війни проти України.

Білий дім стверджує про досягнутий прогрес, але Кремль не планує підписувати жодних документів.

Європейські держави сумніваються в готовності Кремля до реальних поступок через вимоги Путіна щодо України.