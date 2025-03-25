Москва пытается продвигать текущие нарративы и обвинения в отношении Украины из-за отсутствия информации о многодневных переговорах в Саудовской Аравии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также В окрестностях столицы было зафиксировано 10 вражеских БпЛА: есть ли разрушения

Кремль не хочет переговоров

По итогам переговоров в Эр-Рияде аналитики ISW считают, что Россия на таких встречах "повторяет текущие нарративы". Все они направлены на подрыв поддержки Украины. Кроме этого, вероятно, Россия все еще незаинтересована в проведении содержательных переговоров по прекращению войны.

В частности, глава МИД России Сергей Лавров назвал украинскую власть "вскормленными нацистами", которые якобы нужны западным странам для того, чтобы якобы начать войну против России.

Таким образом Лавров оправдывает требования Москвы по "денацификации" как условия для прекращения войны против Украины. Лавров также повторил обвинения европейских стран в якобы стремлении продолжать войну.

Спикер Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в нарушении моратория на удары по энергетике.

Песков и спикер МИД России Мария Захарова также попытались преуменьшить внутренние ожидания в России относительно переговоров. Они заявили, что не стоит ожидать прорывов и стороны ждет еще "много работы" над техническими вопросами. Эти заявления не предусматривают установки длительного мира в Украине.

Аналитики ISW также подчеркивают, что недавние заявления российских дипломатов и чиновников свидетельствуют о вероятной попытке России подчеркивать важность двусторонних дискуссий об отношениях с США, а не переговоров о прекращении войны против Украины.

Белый дом утверждает о достигнутом прогрессе, но Кремль не планирует подписывать никаких документов.

Европейские государства сомневаются в готовности Кремля к реальным уступкам из-за требований Путина по Украине.