Даже во время обсуждений, Россия нанесла ракетный удар по украинскому городу, вызвав ранения 88 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как продвигаются переговоры с Россией

Встреча в Эр-Рияде частично была направлена на поиск компромисса по Черному морю. Источник в Белом доме заявил, что достигнут прогресс, а официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Российские СМИ сообщили, что стороны подготовили проект совместного заявления, который передан в Москву и Вашингтон для утверждения. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что никаких документов подписывать не планируется.

Трамп рассказал, что на повестке дня были ключевые вопросы, в частности разграничение территорий, распределение власти и собственность на энергетические объекты.

На прошлой неделе Россия отвергла предложение Трампа о полном 30-дневном прекращении огня, согласившись только на временный запрет атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Несмотря на переговоры, в понедельник российские ракеты ударили по Сумах, повредив жилые дома, школу и больницу. По словам губернатора области Владимира Артюха, школьники находились в укрытии, что позволило избежать еще больших жертв.

Москва говорит о мире, нанося жестокие удары по густонаселенным жилым кварталам крупных городов Украины,

– заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Морское перемирие в Черном море

Переговоры стали продолжением телефонных разговоров Трампа с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Белый дом настаивает на достижении морского перемирия, чтобы обеспечить безопасное судоходство в Черном море.

С 2023 года украинские атаки заставили Россию отвести свой флот, что позволило восстановить экспорт через украинские порты. С тех пор морские бои стали редким явлением в войне.

Кремль настаивает на пересмотре условий черноморского соглашения, поскольку договоренности ООН не удовлетворили некоторые требования Москвы.

Участники переговоров

Американскую делегацию в Саудовской Аравии возглавили Эндрю Пик из Совета национальной безопасности США и Майкл Антон из Госдепартамента. Россию представлял Григорий Карасин, председатель Комитета по иностранным делам Совета Федерации.

Карасин отметил, что обсуждение "раздражающих" вопросов проходит "креативно".

Трамп выразил удовлетворение ходом переговоров, отметив активное участие Путина.

Однако европейские государства сомневаются в готовности Кремля к реальным уступкам, поскольку Путин продолжает настаивать на отказе Украины от вступления в НАТО и признании аннексии четырех украинских регионов.