Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Moscow Times. Об этом издание пишет, ссылаясь на "знакомые с логикой Кремля" источники.

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Что требует Россия

Источники, знакомые с логикой Кремля, рассказали изданию, что Кремль рассчитывает получить эти области в их административных границах, несмотря на то, что Россия не контролирует ни один из этих регионов полностью.

По словам одного из чиновников, Москва стремится любой ценой получить контроль над этими регионами, мол, "Путин политически не может себе позволить потерять эти территории".

"В Конституции нет механизма для выхода регионов из состава России. Нам нужны вся Запорожская и вся Херсонская область", – заявил The Moscow Times чиновник, близкий к Кремлю.

Другой российский чиновник заявил, что Кремль надеется на возможное давление со стороны Вашингтона относительно полного вывода украинских войск с оккупированных Россией территорий.

"Или Трамп повлияет на них (ВСУ – 24 Канал), чтобы они ушли, или нам скажут: "Вступайте в затяжные переговоры и параллельно используйте военную силу для установления контроля". Это худший для нас вариант, потому что форсирование рек – всегда болезненная операция", – утверждает российский чиновник.

По его словам, как альтернативу, Россия может попробовать захватить часть другой украинской области, например, Днепропетровской или Сумской, а затем предложить обмен на Херсонскую и Запорожскую области.

В то же время израильский военный эксперт Давид Шарп считает, что захватить эти области быстро военным путем Россия не способна.

"Для россиян захват даже пары сел – уже большое достижение. Чтобы форсировать Днепр и взять Херсон, или даже просто занять город Запорожье, который расположен на обоих берегах, должно произойти что-то экстраординарное", – заявил эксперт.

Напомним, что 24 марта в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд состоялись переговоры между делегациями США и России.