Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Moscow Times. Эту информацию изданию предоставили 4 источника, знакомых с мнением Кремля.

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Какой план Москвы по переговорам и войне

В материале указано, что для Кремля затягивание мирных переговоров как можно дольше является обязательным для захвата как можно большей территории Украины и получения преимущества над Киевом в отношениях с США. Это происходит, поскольку Москва не способна быстро продвигаться на поле боя.

Сейчас время на нашей стороне, и мы попробуем максимально использовать его,

– сказал российский дипломат.

В то время как президент России Владимир Путин заявил, что в принципе согласен с предложенным Трампом 30-дневным прекращением огня, он подчеркнул, что для Москвы важны "нюансы". Это сигнал того, что Россия будет настаивать на своих максималистских требованиях, прежде чем согласится сложить оружие.

Именно эти "нюансы" поручено начать детально рассматривать представителям Путина на переговорах в Эр-Рияде с США.

В идеале Кремль надеется, что Вашингтон или молча позволит России продолжать продвижение на поле боя, пока дипломаты ведут переговоры, или даже давить на Киев, чтобы он полностью вывел свои войска из регионов, которые Россия считает "своими", включая Херсонской и Запорожской областями, сказал один из российских чиновников.

Москва стремится укрепить контроль над Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями любой ценой, поскольку Путин политически не может позволить себе отказаться от них после закрепления их статуса в Конституции, отметил связанный с Кремлем чиновник.

Этот чиновник также сказал, что с другой стороны, Россия может попытаться "захватить часть другой украинской области", например Днепропетровскую или Сумскую, а затем "предложить обмен на Херсонскую и Запорожскую области".

По словам другого источника, именно поэтому группе российских переговорщиков в Саудовской Аравии поручено "докопаться до каждой запятой" в проекте потенциальных договоренностей.

Определяя, какие земли отойдут какой стране, Москва считает, что точное расположение линии раздела "не имеет критического значения для Вашингтона", сообщили газете двое российских чиновников.

Насколько я понимаю, Трамп хочет современную, хорошо вооруженную, прозападную Украину. Он не может просто полностью отказаться от Украины. Но для него не так важно, где именно будет проведена граница,

– заявил источник Moscow Times.

Москва также хочет, чтобы эти переговоры были разработаны так же детально, как и вторые Минские соглашения. Это может занять значительное количество времени – до нескольких недель.