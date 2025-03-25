Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Moscow Times. Про це видання пише, посилаючись на "знайомі з логікою Кремля" джерела.

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Що вимагає Росія

Джерела, знайомі з логікою Кремля, розповіли виданню, що Кремль розраховує отримати ці області в їхніх адміністративних кордонах, попри те, що Росія не контролює жоден із цих регіонів повністю.

За словами одного з чиновників, Москва прагне за всяку ціну отримати контроль над цими регіонами, мовляв, "Путін політично не може собі дозволити втратити ці території".

"У Конституції немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії. Нам потрібні вся Запорізька і вся Херсонська область", – заявив The Moscow Times чиновник, близький до Кремля.

Інший російський чиновник заявив, що Кремль сподівається на можливий тиск з боку Вашингтона щодо повного виведення українських військ із окупованих Росією територій.

"Або Трамп вплине на них (ЗСУ – 24 Канал), щоб вони пішли, або нам скажуть: "Вступайте в затяжні переговори й паралельно використовуйте військову силу для встановлення контролю". Це найгірший для нас варіант, тому що форсування річок – завжди болюча операція", – стверджує російський чиновник.

За його словами, як альтернативу, Росія може спробувати захопити частину іншої української області, наприклад, Дніпропетровської або Сумської, а потім запропонувати обмін на Херсонську і Запорізьку області.

Водночас ізраїльський військовий експерт Давид Шарп вважає, що захопити ці області швидко військовим шляхом Росія не здатна.

"Для росіян захоплення навіть пари сіл – уже велике досягнення. Щоб форсувати Дніпро і взяти Херсон, або навіть просто зайняти місто Запоріжжя, яке розташоване на обох берегах, має статися щось екстраординарне", – заявив експерт.

Нагадаємо, що 24 березня в Саудівській Аравії в місті Ер-Ріяд відбулися переговори між делегаціями США та Росії.