Навіть під час обговорень, Росія завдала ракетного удару по українському місту, спричинивши поранення 88 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як просуваються переговори з Росією

Зустріч в Ер-Ріяді частково була спрямована на пошук компромісу щодо Чорного моря. Джерело в Білому домі заявило, що досягнуто прогресу, а офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Російські ЗМІ повідомили, що сторони підготували проєкт спільної заяви, який передано до Москви та Вашингтона для затвердження. Однак речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що жодних документів підписувати не планується.

Трамп розповів, що на порядку денному були ключові питання, зокрема розмежування територій, розподіл влади та власність на енергетичні об’єкти.

Минулого тижня Росія відкинула пропозицію Трампа про повне 30-денне припинення вогню, погодившись лише на тимчасову заборону атак на енергетичну інфраструктуру України.

Попри переговори, у понеділок російські ракети вдарили по Сумах, пошкодивши житлові будинки, школу та лікарню. За словами губернатора області Володимира Артюха, школярі перебували в укритті, що дозволило уникнути ще більших жертв.

Москва говорить про мир, завдаючи жорстоких ударів по густонаселених житлових кварталах великих міст України,

– заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Морське перемир'я в Чорному морі

Переговори стали продовженням телефонних розмов Трампа з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Білий дім наполягає на досягненні морського перемир’я, щоб забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі.

З 2023 року українські атаки змусили Росію відвести свій флот, що дозволило відновити експорт через українські порти. Відтоді морські бої стали рідкісним явищем у війні.

Кремль наполягає на перегляді умов чорноморської угоди, оскільки домовленості ООН не задовольнили деякі вимоги Москви.

Учасники переговорів

Американську делегацію в Саудівській Аравії очолили Ендрю Пік із Ради національної безпеки США та Майкл Антон із Держдепартаменту. Росію представляв Григорій Карасін, голова Комітету у закордонних справах Ради Федерації.

Карасін зазначив, що обговорення "дратівливих" питань проходить "креативно".

Трамп висловив задоволення ходом переговорів, відзначивши активну участь Путіна.

Проте європейські держави сумніваються в готовності Кремля до реальних поступок, оскільки Путін продовжує наполягати на відмові України від вступу до НАТО та визнанні анексії чотирьох українських регіонів.