Про це Марк Рютте заявив під час спільної пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском, передає кореспондентка 24 Каналу в Варшаві.

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Рютте висловився про можливість нападу Росії на НАТО

Генеральний секретар військового блоку наголосив, що Росія продовжує інвестувати в оборонний сектор та розбудовувати власну армію.

Росія переходить до економіки воєнного часу, а також народжує нових дітей, що впливає на її можливості і спроможність розбудовувати свої збройні сили,

– сказав Марк Рютте.

Він наголосив, що будь-хто, хто ризикне атакувати НАТО, зіткнеться з відповіддю Альянсу.

Щодо оборони Польщі та оборони території НАТО: якби хтось прорахувався, вважаючи, що зможе атакувати Польщу без наслідків, то Альянс відповів би повною силою. Наша відповідь буде нищівною. Це повинно бути зрозуміло Владіміру Путіну і всім, хто хоче напасти на нас,

– сказав генеральний секретар.

Тим часом прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що НАТО має готуватися до будь-яких сценаріїв, зокрема захищати свою територію в разі атаки. Політик також висловив впевненість, що у разі нападу 5 стаття буде активована.

За словами Туска, безпека України впливає на безпеку не лише Польщі, а й всієї Європи. Саме тому зі свого боку Варшава готова працювати над досягненням миру, який повинен одночасно бути гарантією повного суверенітету України. Водночас політик визнав, що вплив Польщі на переговори між Україною, США та Росією є мінімальним.

Втім, польський лідер впевнений, що у разі атаки Альянс захищатиме країну.

Особливо в час, коли існує так багато нестабільності і коли геополітика змінюється на наших очах, це стабільне підтвердження того, що НАТО готова захищати Польщу в будь-якій критичній ситуації, є дуже важливим для нас тут, у Варшаві,

– сказав Дональд Туск.

До слова, раніше голова Бюро національної безпеки Польщі, генерал Даріуш Луковський заявив, що з сьогоднішнім рівнем запасів Польща могла б оборонятися у війні тиждень чи два. Однак це стосується не всіх снарядів, а лише боєприпасів старого зразка.