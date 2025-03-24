Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, для того, щоб пройти Литву, достатньо буде 10 – 12 днів.

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Небезпека для Литви

Сергій Грабський зазначив, що протягом 2024 року Сили оборони України на певний час мінімізували можливість цієї атаки. Однак від квітня 2022 року на території Білорусі проводиться безперервний комплекс заходів щодо посилення бойової та мобілізаційної готовності.

На сьогодні офіційна чисельність білоруського корпусу російської армії або збройних сил Білорусі складає 65 тисяч військ. Зокрема, приблизно 20 – 25 бойових підрозділів. Унаслідок заходів, які проведені, ці сили можуть бути подвоєні, довівши загальну чисельність, як мінімум, до 120 – 130 тисяч осіб, що вже є загрозливим компонентом.

Переміщення туди будь-якого контингенту російських військ, які мають досвід бойових дій і вміють воювати, створить смертельну загрозу і небезпеку насамперед для Литви. Ми говоримо про послідовність операції Сувальський коридор, відрізання країн Балтії від сухопутних доріг і комунікацій з країнами НАТО, Євросоюзу, а потім поступове поглинання Литви,

– пояснив військовий експерт.

Найближчим часом цьому ніхто не зможе запобігти, тому що немає відповідної кількості військ НАТО. Залучення інструментів Альянсу щодо завдання якихось масованих ударів може викликати довгі суперечки. Не варто забувати фактор Угорщини, Словаччини, можливо, деяких інших країн для прийняття рішення.

Для того, щоб пройти Литву, достатньо буде 10 – 12 днів. Як пише настанова з оперативного мистецтва, темп наступу бронетанкових та мотострілецьких колон в умовах хаотичного спротиву противника складає 25 – 30 кілометрів на добу. 10 днів, і російські війська будуть на березі на березі Балтійського моря,

– підкреслив Грабський.

Україна виграла час для країн Балтії, забезпечивши їм можливість підтягування і нарощування своїх бойових резервів. Однак як би вони не напружували свої зусилля, як би не допомагали Україні, а вони дійсно роблять дуже багато, фактор часу грає дуже серйозну роль. Росія може напасти на країни Балтії.

Тому розглядається питання щодо розміщення на території України коаліційних військ. Наприклад, Франції, Німеччини, Великої Британії, які у цьому випадку будуть діяти у складі об'єднаної коаліції з Україною проти спільного ворога на південному фронті цієї глобальної європейської війни.

Нагадаємо, литовська розвідка повідомила, що протягом найближчих 3 – 5 років Росія може створити достатній військовий потенціал для проведення обмежених дій проти НАТО. Однак цього часу не вистачить для підготовки до великомасштабної війни з Альянсом.