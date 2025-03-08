Про це розповідає 24 Канал з посиланням на LRT. Литовська розвідка попередила, що протягом найближчих трьох – п’яти років Росія може створити достатній військовий потенціал для проведення обмежених дій проти НАТО.

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Литовська розвідка попереджає про загрози з боку Росії

Однак, як зазначають у своїй оцінці загроз національній безпеці, цього часу не вистачить для підготовки до великомасштабної війни з Альянсом.

У документі зазначено, що хоча Росія, ймовірно, не зможе розпочати масштабний конфлікт з НАТО в середньостроковій перспективі, вона може сформувати достатній потенціал для обмежених військових дій проти окремих країн Альянсу.

Це, на думку литовських розвідників, може спонукати Кремль до використання військової сили, спираючись на хибну оцінку ситуації та сподівання на те, що НАТО не зможе швидко відреагувати.

Також розвідка вказує, що зростання військової потужності Росії залежатиме від перебігу війни в Україні. Зі зменшенням потреб на фронті Москва зможе швидше формувати нові підрозділи та нарощувати резерви.

Литовські аналітики відзначають, що калінінградське угруповання Росії продовжує виконувати основні завдання, а також зазначають, що система A2/AD у Балтійському морі залишається здатною виконувати свої функції, попри деяке зниження ефективності.

