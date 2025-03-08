Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на LRT. Литовская разведка предупредила, что в течение ближайших трех – пяти лет Россия может создать достаточный военный потенциал для проведения ограниченных действий против НАТО.

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Литовская разведка предупреждает об угрозах со стороны России

Однако, как отмечают в своей оценке угроз национальной безопасности, этого времени не хватит для подготовки к крупномасштабной войне с Альянсом.

В документе указано, что хотя Россия, вероятно, не сможет начать масштабный конфликт с НАТО в среднесрочной перспективе, она может сформировать достаточный потенциал для ограниченных военных действий против отдельных стран Альянса.

Это, по мнению литовских разведчиков, может побудить Кремль к использованию военной силы, опираясь на ошибочную оценку ситуации и надежду на то, что НАТО не сможет быстро отреагировать.

Также разведка указывает, что рост военной мощи России будет зависеть от хода войны в Украине. С уменьшением потребностей на фронте Москва сможет быстрее формировать новые подразделения и наращивать резервы.

Литовские аналитики отмечают, что калининградская группировка России продолжает выполнять основные задачи, а также отмечают, что система A2/AD в Балтийском море остается способной выполнять свои функции, несмотря на некоторое снижение эффективности.

