Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, для того, чтобы пройти Литву, достаточно будет 10 – 12 дней.

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Опасность для Литвы

Сергей Грабский отметил, что в течение 2024 года Силы обороны Украины на время минимизировали возможность этой атаки. Однако с апреля 2022 года на территории Беларуси проводится непрерывный комплекс мероприятий по усилению боевой и мобилизационной готовности.

На сегодня официальная численность белорусского корпуса российской армии или вооруженных сил Беларуси составляет 65 тысяч войск. В частности, примерно 20 – 25 боевых подразделений. Вследствие мероприятий, которые проведены, эти силы могут быть удвоены, доведя общую численность, как минимум, до 120 – 130 тысяч человек, что уже является угрожающим компонентом.

Перемещение туда любого контингента российских войск, имеющих опыт боевых действий и умеющих воевать, создаст смертельную угрозу и опасность прежде всего для Литвы. Мы говорим о последовательности операции Сувальский коридор, отрезание стран Балтии от сухопутных дорог и коммуникаций со странами НАТО, Евросоюза, а затем постепенное поглощение Литвы,

– объяснил военный эксперт.

В ближайшее время это никто не сможет предотвратить, потому что нет соответствующего количества войск НАТО. Привлечение инструментов Альянса по нанесению каких-то массированных ударов может вызвать долгие споры. Не стоит забывать фактор Венгрии, Словакии, возможно, некоторых других стран для принятия решения.

Для того, чтобы пройти Литву, достаточно будет 10 – 12 дней. Как пишет руководство по оперативному искусству, темп наступления бронетанковых и мотострелковых колонн в условиях хаотического сопротивления противника составляет 25 – 30 километров в сутки. 10 дней, и российские войска будут на берегу на берегу Балтийского моря,

– подчеркнул Грабский.

Украина выиграла время для стран Балтии, обеспечив им возможность подтягивания и наращивания своих боевых резервов. Однако как бы они не напрягали свои усилия, как бы не помогали Украине, а они действительно делают очень много, фактор времени играет очень серьезную роль. Россия может напасть на страны Балтии.

Поэтому рассматривается вопрос о размещении на территории Украины коалиционных войск. Например, Франции, Германии, Великобритании, которые в этом случае будут действовать в составе объединенной коалиции с Украиной против общего врага на южном фронте этой глобальной европейской войны.

Напомним, литовская разведка сообщила, что в течение ближайших 3 – 5 лет Россия может создать достаточный военный потенциал для проведения ограниченных действий против НАТО. Однако этого времени не хватит для подготовки к крупномасштабной войне с Альянсом.