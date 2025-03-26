Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву голови Бюро національної безпеки Польщі, генерала Даріуша Луковського в інтерв'ю для Polsat News.

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У Польщі є запаси для не більше 2 тижнів війни

Журналісти поцікавилися у Луковського, чи дійсно Польща має обмежені запаси боєприпасів, яких вистачить лише на 5 днів війни. На що голова Бюро нацбезпеки відповів, що у багатьох сферах країна дійсно має обмежені запаси, особливо – для застарілих зразків озброєння. Річ у тім, що до такої зброї боєприпаси більше не виробляються, тому з ними можуть виникнути проблеми.

Водночас ситуація з новою технікою та озброєнням значно краща, адже вона надходила протягом останніх років. Також набагато кращою, адже закупівля нової техніки відбувалася одночасно із закупівлею боєприпасів до неї.

Також голова Бюро нацбезпеки Польщі зауважив, що запаси країни значно вичерпалися через війну, яку Росія розв'язала проти України. Оскільки Польща допомагає озброєнням, як і інші країни Європи, старі запаси вичерпуються.

Резюмуючи, Луковський заявив, що з сьогоднішнім запасом боєприпасів Польща могла б вести бойові дії один – два тижні у війні з Росією.

Залежно від характеру бойових дій, оборона могла б тривати тиждень або два за нинішнього рівня запасів,

– заявив Луковський.

Водночас він додав, що нині у Польщі сподіваються, що протягом 2 – 3 років, які країна може отримати завдяки опору України, зможуть налагодити виробництво зброї та боєприпасів, щоб відновити усі свої резерви.

Раніше у Польщі вантажівка з 24 військовими потрапила у ДТП. Унаслідок зіткнення постраждали офіцери – їх госпіталізували.