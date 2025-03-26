Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Бюро национальной безопасности Польши, генерала Дариуша Луковского в интервью для Polsat News.

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В Польше есть запасы для не более 2 недель войны

Журналисты поинтересовались у Луковского, действительно ли Польша имеет ограниченные запасы боеприпасов, которых хватит только на 5 дней войны. На что глава Бюро нацбезопасности ответил, что во многих сферах страна действительно имеет ограниченные запасы, особенно – для устаревших образцов вооружения. Дело в том, что к такому оружию боеприпасы больше не производятся, поэтому с ними могут возникнуть проблемы.

В то же время ситуация с новой техникой и вооружением значительно лучше, ведь она поступала в течение последних лет. Также гораздо лучше, ведь закупка новой техники происходила одновременно с закупкой боеприпасов к ней.

Также глава Бюро нацбезопасности Польши заметил, что запасы страны значительно исчерпались из-за войны, которую Россия развязала против Украины. Поскольку Польша помогает вооружением, как и другие страны Европы, старые запасы исчерпываются.

Резюмируя, Луковский заявил, что с сегодняшним запасом боеприпасов Польша могла бы вести боевые действия одну – две недели в войне с Россией.

В зависимости от характера боевых действий, оборона могла бы длиться неделю или две при нынешнем уровне запасов,

– заявил Луковский.

В то же время он добавил, что сейчас в Польше надеются, что в течение 2 – 3 лет, которые страна может получить благодаря сопротивлению Украины, смогут наладить производство оружия и боеприпасов, чтобы восстановить все свои резервы.

Ранее в Польше грузовик с 24 военными попал в ДТП. В результате столкновения пострадали офицеры – их госпитализировали.