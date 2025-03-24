Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM.

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У Польщі сталася аварія з військовими

У понеділок, 24 березня, поблизу села Дзьвіжино, що у Західнопоморському воєводстві, сталася аварія. Так, зіткнулися 3 цивільних автомобілі та одна військова вантажівка, у якій перебували 24 солдати.

Унаслідок ДПТ постраждали двоє офіцерів – їх доставили до лікарні в Колобжегу. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує, лікарі надають усю необхідну допомогу.

Сержант Памела Борковська з Колобжезького районного управління поліції повідомила, що всі учасники аварії були тверезими. Наразі невідомо, що саме стало причиною аварії, тому поліція розглядає різні версії.

Однією з причин, як пишуть у ЗМІ, можуть бути дії водія однієї легкової автівки. Так, керманич нібито відмовився від обгону, але було запізно й автомобіль перегородив шлях вантажівці з військовими.

Нещодавно у ДТП потрапила вантажівка з військовими у Франції. Так, військові чотирма автобусами якраз поверталися із візиту на авіабазу Евре, але відбулося зіткнення трьох з них. Ймовірно, це сталося через іншу автівку на дорозі.

Унаслідок масштабної ДТП постраждали 119 осіб. 36 із них отримали легкі травми, одна людина – у важкому стані.