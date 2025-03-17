Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

До теми У Запоріжжі вантажівка влетіла в продуктовий магазин: є постраждалі

Що відомо про ДТП у Київській області

Правоохоронці розповіли, що 17 березня близько 08:00 на одній з доріг у місті Вишневе трапилася аварія. Попередньо, поліцейські встановили, що відбулось зіткнення між автомобілем Mitsubishi та маршруткою, внаслідок чого остання перекинулася.



ДТП у Київській області 17 березня / Фото поліції Київщини

За попередньою інформацією постраждало 5 пасажирів маршрутного таксі, яких госпіталізовано до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги,

– розповіли у поліції.

На місці події працюють правоохоронці, надалі буде надано правову кваліфікацію вказаної події згідно з чинним законодавством.



Внаслідок аварії у Вишневому є постраждалі / Фото поліції Київщини

Поліція Київщини також закликала учасників на дорозі дотримуватися правил дорожнього руху.

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