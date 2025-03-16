Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Запоріжжя.

До теми На Житомирщині трапилася жахлива ДТП: три людини загинули, є травмовані

Що відомо про в'їзд вантажівки у магазин у Запоріжжі

У ДСНС розповіли, що 15 березня о 15:10 сталася дорожньо-транспортна пригода в одному з районів Запоріжжя. Як з'ясувалося, вантажний автомобіль "ГАЗ" в'їхав у продуктовий магазин.

Внаслідок події випадковий перехожий та продавчиня зазнали травм. Водій не постраждав. До прибуття підрозділів ДСНС одного з постраждалих доправили до медичного закладу. Рятувальники за допомогою м'яких нош перенесли травмовану жінку до карети швидкої, її госпіталізували до лікарні,

– мовиться у повідомленні.

Наслідки ДТП у Запоріжжі 15 березня / Фото ДСНС

Надзвичайники також відключили акумуляторну батарею та гарантували пожежну безпеку на місці. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

До слова, раніше жахлива смертельна ДТП трапилася у Києві 7 березня. Тоді водій Infiniti у стані алкогольного сп'яніння зіткнувся з Volkswagen, що призвело до загибелі 35-річного водія та госпіталізації двох пасажирів.