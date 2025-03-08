Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Які деталі смертельної аварії у Києві

Смертельна ДТП у Києві сталася ввечері 7 березня на проїзній частині вулиці Набережно-Хрещатицький у Подільському районі. Винуватець автопригоди, водій Infiniti, рухаючись на великій швидкості здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen, який в некерованому стані зіткнувся з автівкою KIA.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 35-річний водій Volkswagen зазнав тілесних ушкоджень несумісних з життям і загинув на місці події, а двох пасажирів – 35-річного чоловіка та 24-річну жінку госпіталізували з травмами різного ступеня,

– розповіли поліцейські.

В автомобілі Infiniti, який здійснив аварію, перебували двоє чоловіків 38 та 33 років. Під час аварії вони були у стані алкогольного сп'яніння – 1,1 та 2 проміле відповідно.

Наслідки смертельної ДТП у Києві / Фото поліції Києва

"Молодшого з травмами медики відразу госпіталізували до медичного закладу, а старший, намагаючись приховати свою вину, під час розмови з правоохоронцями запевняв, що за кермом перебував незнайомий чоловік, який після вчинення ДТП втік. Проте внаслідок проведених оперативних заходів поліцейські отримали докази, які підтверджували що саме 38-річний чоловік кермував Infiniti під час автотрощі", – зазначили у поліції.

Зрештою слідчі затримали зловмисника та повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння.

Наразі слідчі клопочуть перед судом щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.