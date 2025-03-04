Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

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Які наслідки ДТП у Києві

За даними поліції, зараз на мосту Патона ускладнений рух автівок.

У зв’язку з ДТП на мосту Патона рух транспорту ускладнений в напрямку проспекту Соборності. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки,

– кажуть у Патрульній поліції Києва.

Користувачі соцмереж зазначають, що внаслідок аварії утворився затор від супермаркету "Новус".

Нагадаємо, що 1 березня у Києві також трапилася смертельна ДТП. Тоді близько 19 години вечора маршрутний автобус зіткнувся з легковиком у Дніпровському районі столиці на проспекті Алішера.

Внаслідок цієї аварії у кареті швидкої медичної допомоги загинула 20-річна дівчина. Натомість водія легковика госпіталізували до лікарні у важкому стані.