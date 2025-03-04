Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

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Какие последствия ДТП в Киеве

По данным полиции, сейчас на мосту Патона затруднено движение автомобилей.

В связи с ДТП на мосту Патона движение транспорта затруднено в направлении проспекта Соборности. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки,

– говорят в Патрульной полиции Киева.

Пользователи соцсетей отмечают, что в результате аварии образовалась пробка от супермаркета "Новус".

Напомним, что 1 марта в Киеве также случилось смертельное ДТП. Тогда около 19 часов вечера маршрутный автобус столкнулся с легковушкой в Днепровском районе столицы на проспекте Алишера.

В результате этой аварии в карете скорой медицинской помощи погибла 20-летняя девушка. Водителя легковушки госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.