Серед постраждалих, яких госпіталізували до багатопрофільної лікарні міста, – 5 дітей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію, що з’ясовує обставини події.

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Що відомо про ДТП

Зіткнення на трасі відбулося між автомобілем Renault Scenic, за кермом якого перебував 65-річний житель Житомирської області, та мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito, яким керував 40-річний житель села Черепова Хмельницької тергромади.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали:

водій легкового авто і 2 пасажирки , 1960 та 2014 років народження;

, 1960 та 2014 років народження; сім’я з мікроавтобуса – подружня пара і 4 дітей.

Одну дитину вчора відправили до Хмельницького у лікарню, у неї черепо-мозкова травма. Інша дитина в реанімації з переламом стегна. Чоловік з жінкою перебувають у важкому стані в реанімації. П’ятеро – у травматології, вони в задовільному стані,

– розповіла Олена Островська, завідувачка травматологічного відділення міської лікарні.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Аварія біля Старокостянтинова / Фото Нацполіції

До слова, 1 березня в Дніпровському районі столиці сталася смертельна ДТП за участі маршрутного автобуса. Водій легковика перебуває у важкому стані, а 20-річна пасажирка загинула в кареті швидкої допомоги.