Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Що відомо про смертельну ДТП на Херсонщині

Прокудін розповів, що за участі співробітника Херсонської ОВА трапилася ДТП. На жаль, загинула людина. Також він висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Згодом у Херсонській обласній прокуратурі розповіли подробиці інциденту. За словами правоохоронців, аварія трапилася близько 18:00 у селі Посад-Покровське на Херсонщині.

Автомобіль Renault Megane під керуванням посадовця Херсонської обласної військової адміністрації здійснив наїзд на 50-річного велосипедиста. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці,

– йдеться у повідомленні.

Велосипед після ДТП / Фото Херсонської обласної прокуратури

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту, зокрема швидкість руху автомобіля в момент зіткнення.

Зауважимо, що за інформацією поліції, аварія трапилася за участі заступника голови Херсонської ОВА.