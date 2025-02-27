Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
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Что известно о смертельном ДТП в Херсонской области
Прокудин рассказал, что с участием сотрудника Херсонской ОВА произошло ДТП. К сожалению, погиб человек. Также он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Впоследствии в Херсонской областной прокуратуре рассказали подробности инцидента. По словам правоохранителей, авария произошла около 18:00 в селе Посад-Покровское Херсонской области.
Автомобиль Renault Megane под управлением чиновника Херсонской областной военной администрации совершил наезд на 50-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина погиб на месте,
– говорится в сообщении.
Велосипед после ДТП / Фото Херсонской областной прокуратуры
По факту аварии возбуждено уголовное производство. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, в частности скорость движения автомобиля в момент столкновения.
Заметим, что по информации полиции, авария произошла с участием заместителя главы Херсонской ОВА.