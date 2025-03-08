Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Каковы детали смертельной аварии в Киеве

Смертельное ДТП в Киеве произошло вечером 7 марта на проезжей части улицы Набережно-Крещатицкая в Подольском районе. Виновник ДТП, водитель Infiniti, двигаясь на большой скорости совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, который в неуправляемом состоянии столкнулся с автомобилем KIA.

В результате дорожно-транспортного происшествия 35-летний водитель Volkswagen получил телесные повреждения несовместимые с жизнью и погиб на месте происшествия, а двух пассажиров – 35-летнего мужчину и 24-летнюю женщину госпитализировали с травмами различной степени,

– рассказали полицейские.

В автомобиле Infiniti, который совершил аварию, находились двое мужчин 38 и 33 лет. Во время аварии они были в состоянии алкогольного опьянения – 1,1 и 2 промилле соответственно.

Последствия смертельного ДТП в Киеве / Фото полиции Киева

"Младшего с травмами медики сразу госпитализировали в медицинское учреждение, а старший, пытаясь скрыть свою вину, во время разговора с правоохранителями уверял, что за рулем находился незнакомый человек, который после совершения ДТП скрылся. Однако в результате проведенных оперативных мероприятий полицейские получили доказательства, которые подтверждали что именно 38-летний мужчина управлял Infiniti во время аварии", – отметили в полиции.

В конце концов следователи задержали злоумышленника и сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Сейчас следователи ходатайствуют перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Согласно санкции статьи подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.