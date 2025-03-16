Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Запорожья.

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Что известно о въезде грузовика в магазин в Запорожье

В ГСЧС рассказали, что 15 марта в 15:10 произошло дорожно-транспортное происшествие в одном из районов Запорожья. Как выяснилось, грузовой автомобиль "ГАЗ" въехал в продуктовый магазин.

В результате происшествия случайный прохожий и продавщица получили травмы. Водитель не пострадал. До прибытия подразделений ГСЧС одного из пострадавших доставили в медицинское учреждение. Спасатели с помощью мягких носилок перенесли травмированную женщину в карету скорой, ее госпитализировали в больницу,

– говорится в сообщении.

Последствия ДТП в Запорожье 15 марта / Фото ГСЧС

Чрезвычайники также отключили аккумуляторную батарею и гарантировали пожарную безопасность на месте. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.

К слову, ранее ужасное смертельное ДТП случилось в Киеве 7 марта. Тогда водитель Infiniti в состоянии алкогольного опьянения столкнулся с Volkswagen, что привело к гибели 35-летнего водителя и госпитализации двух пассажиров.