Відомо, що унаслідок аварії травмувалися десятки осіб. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Le Figaro.
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Винним у ДТП може бути водій легковика
ДТП сталася близько 18:40 за місцевим часом.
Військові чотирма автобусами якраз поверталися із візиту на авіабазу Евре.
Обставини аварії наразі офіційно невідомі. Однак, за деякими даними легковий автомобіль намагався протиснутися між автобусами, після чого й сталося ланцюгове зіткнення.
Загалом постраждали 119 осіб. 36 із них отримали легкі травми, одна людина – у важкому стані.
"Їхньому життю нічого не загрожує", – повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.
На місці працювали екстрені служби, а водіїв просили уникати місця ДТП.