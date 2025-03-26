Об этом Марк Рютте заявил во время совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском, передает корреспондентка 24 Канала в Варшаве.

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Рютте высказался о возможности нападения России на НАТО

Генеральный секретарь военного блока отметил, что Россия продолжает инвестировать в оборонный сектор и развивать собственную армию.

Россия переходит к экономике военного времени, а также рожает новых детей, что влияет на ее возможности и способность развивать свои вооруженные силы,

– сказал Марк Рютте.

Он отметил, что любой, кто рискнет атаковать НАТО, столкнется с ответом Альянса.

По обороне Польши и обороне территории НАТО: если бы кто-то просчитался, считая, что сможет атаковать Польшу без последствий, то Альянс ответил бы полной силой. Наш ответ будет сокрушительным. Это должно быть понятно Владимиру Путину и всем, кто хочет напасть на нас,

– сказал генеральный секретарь.

Тем временем премьер Польши Дональд Туск заявил, что НАТО должно готовиться к любым сценариям, в частности защищать свою территорию в случае атаки. Политик также выразил уверенность, что в случае нападения 5 статья будет активирована.

По словам Туска, безопасность Украины влияет на безопасность не только Польши, но и всей Европы. Именно поэтому со своей стороны Варшава готова работать над достижением мира, который должен одновременно быть гарантией полного суверенитета Украины. В то же время политик признал, что влияние Польши на переговоры между Украиной, США и Россией является минимальным.

Впрочем, польский лидер уверен, что в случае атаки Альянс будет защищать страну.

Особенно во время, когда существует так много нестабильности и когда геополитика меняется на наших глазах, это стабильное подтверждение того, что НАТО готова защищать Польшу в любой критической ситуации, является очень важным для нас здесь, в Варшаве,

– сказал Дональд Туск.

К слову, ранее глава Бюро национальной безопасности Польши, генерал Дариуш Луковский заявил, что с сегодняшним уровнем запасов Польша могла бы обороняться в войне неделю или две. Однако это касается не всех снарядов, а только боеприпасов старого образца.